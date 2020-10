Spazio, obiettivo Luna: gli Emirati Arabi puntano alle aree inesplorate del satellite (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo il lancio della sonda Hope, diretta su Marte, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la missione Rashid: verrà inviato un rover sulla superficie della Luna, che avrà il compito di esplorare aree mai raggiunte da missioni umane precedenti. La missione, prevista nel 2024, renderebbe gli Emirati Arabi Uniti la quarta nazione ad aver raggiunto il satellite, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Il Dubai Media Office ha precisato che il rover sarà trasportato dal lander Rashid (in onore al padre del sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum) e l’alLunaggio sarà parte del più ampio progetto di stabilire un insediamento umano su Marte entro il 2117. Il programma spaziale degli ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo il lancio della sonda Hope, diretta su Marte, gliUniti hanno annunciato la missione Rashid: verrà inviato un rover sulla superficie della, che avrà il compito di esploraremai raggiunte da missioni umane precedenti. La missione, prevista nel 2024, renderebbe gliUniti la quarta nazione ad aver raggiunto il, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Il Dubai Media Office ha precisato che il rover sarà trasportato dal lander Rashid (in onore al padre del sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum) e l’alggio sarà parte del più ampio progetto di stabilire un insediamento umano su Marte entro il 2117. Il programma spaziale degli ...

Gazzetta_it : #Inter, obiettivo #Alonso. Nel #Chelsea non c’è più spazio per lui - AntennaEuropeGe : RT @ErasmusPlusInd: La @EU_Commission ha adottato ieri due iniziative per rafforzare #istruzione e #formazione nella ripresa dell’#UE post… - Bubu_Inter : Alonso prende intorno ai 5ml di stipendio, a livello di monte ingaggi l'uscita di Nainggolan potrebbe liberare spaz… - EuropeDirectVe : RT @ErasmusPlusInd: La @EU_Commission ha adottato ieri due iniziative per rafforzare #istruzione e #formazione nella ripresa dell’#UE post… - OneNobody100k : @ArturoP66023286 In certi casi non è necessario scomodare le ideologie. L'obiettivo dell'invettiva non è l'intelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio obiettivo Spazio, obiettivo Luna: gli Emirati Arabi puntano alle aree inesplorate del satellite Meteo Web