Sovranisti e pure sciacalli. Dopo aver negato il Covid ora lo usano contro i concorsi. Assumere docenti significa tutelare l'istruzione e combattere l'arma di ricatto del precariato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il messaggio lanciato ieri dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è chiaro: il concorso "deve tornare ad essere la normalità in questo Paese. Negli ultimi anni p mancata programmazione, la scuola invece ne ha bisogno". Una linea condivisibile e difficilmente criticabile. A meno che ad ascoltarla non sia Matteo Salvini. Il segretario leghista, resosi protagonista di mille improperi e offese gratuite all'indirizzo della ministra pentastellata, in questi giorni è tornato ad attaccarla proprio sul concorso: fa niente per se per anni migliaia di docenti sono stati presi in giro abbandonati nel limbro della precarietà. La Azzolina, però, non ha battuto ciglio e davanti alle ennesime accuse del Carroccio non si è tirata indietro: il concorso si farà e porterà all'assunzione di 32mila ...

Tesoro Calabria, nella prima fase elettorale ha ritenuto opportuno schierarsi a favore della candidatura del Prof. Saverio Pazzano, che si è presentato con una coalizione di carattere puramente civico ...

Da un parte c'è chi vuole ridurla al silenzio per le sue idee, dall'altra chi la etichetta come omofoba per aver espresso un'opinione: è Lorella Cuccarini il nostro personaggio della settimana ...

