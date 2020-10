Sorteggi Europa League, contro chi giocheranno le italiane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, Napoli e Milan hanno da poco conosciuto le avversarie contro cui dovranno giocare nei rispettivi gironi di Europa League. A Nyon sono infatti andati in scena i Sorteggi di Europa League e le 48 squadre presenti nell’urna sono state suddivise in 12 gironi da 4 partecipanti ciascuno. LEGGI ANCHE –> A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan La Roma di Paulo Fonseca è stata la prima squadra ad essere stata pescata dalla mano di Ciro Ferrara ed è stata automaticamente inserita nel gruppo A. I giallorossi, che erano in prima fascia, se la dovranno vedere contro lo Young Boys, il Cluj e il Cska Sofia. Il Napoli di Rino Gattuso, altra squadra in prima fascia, è stata abbinata al gruppo F e se la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, Napoli e Milan hanno da poco conosciuto le avversariecui dovranno giocare nei rispettivi gironi di. A Nyon sono infatti andati in scena idie le 48 squadre presenti nell’urna sono state suddivise in 12 gironi da 4 partecipanti ciascuno. LEGGI ANCHE –> A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan La Roma di Paulo Fonseca è stata la prima squadra ad essere stata pescata dalla mano di Ciro Ferrara ed è stata automaticamente inserita nel gruppo A. I giallorossi, che erano in prima fascia, se la dovranno vederelo Young Boys, il Cluj e il Cska Sofia. Il Napoli di Rino Gattuso, altra squadra in prima fascia, è stata abbinata al gruppo F e se la ...

