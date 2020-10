Sorteggi Europa League 2020/2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, Napoli e Milan si preparano a scoprire il proprio destino nel Sorteggio della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Grande attesa per conoscere i gruppi e gli accoppiamenti delle italiane che proveranno a cercare il successo, dopo che l’Inter è stata fermata in finale dal Siviglia nella scorsa stagione. Il Sorteggio, in programma alle ore 13 di venerdì 2 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SEGUI IL SorteggiO IN diretta Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, Napoli e Milan si preparano a scoprire il proprio destino nelo della fase a gironi di. Grande attesa per conoscere i gruppi e gli accoppiamenti delle italiane che proveranno a cercare il successo, dopo che l’Inter è stata fermata in finale dal Siviglia nella scorsa stagione. Ilo, in programma alle ore 13 di venerdì 2 ottobre, sarà trasmesso intv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto. SEGUI ILO IN

SkySport : SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE Venerdì 2 ottobre dalle 12.45 su Sky Sport e in LIVE STREAMING - darionebrio : RT @CB_Ignoranza: Ancora un'ora e c'erano i sorteggi di Europa League. #RioAveMilan #EuropaLeague #Milan - sportli26181512 : Diretta sorteggi #EuropaLeague ore 13: fasce, date, orari, dove vederlo in tv: A Nyon si decidono gli accoppiamenti… - sportli26181512 : Europa League, alle 13 LIVE i sorteggi: rischio Leicester per le tre italiane: Europa League, alle 13 LIVE i sorteg… - VoceGiallorossa : ?????? Alle 13:00 il sorteggio dei gironi di @EuropaLeague. @OfficialASRoma in prima fascia. Ecco le possibili avversa… -