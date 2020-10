Sorpresa a Chi vuol essere milionario: la concorrente sbaglia, ma poi dietro le quinte… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tra i protagonisti dell’ultima puntata di Chi vuol essere milionario anche Zafiirah Mamudale. La concorrente ha 27 anni ed è nata a Parigi da genitori originari delle isole Mauritius. Si è trasferita in Italia per studiare all’Università Statale di Milano, si è laureata in giurisprudenza e ha trovato l’amore proprio qui. Attualmente lavora nel dipartimento legale di una società di ingegneria e martedì sera è tornata a sedersi di fronte a Gerry Scotti. Nel corso della precedente puntata, infatti, Zafiirah era arrivata al traguardo di 30mila euro rispondendo alla domanda sul significato originale di “hipster”: se questa parola oggi indica una subcultura urbana alternativa, è nata per definire gli appassionati di jazz negli Usa degli anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tra i protagonisti dell’ultima puntata di Chianche Zafiirah Mamudale. Laha 27 anni ed è nata a Parigi da genitori originari delle isole Mauritius. Si è trasferita in Italia per studiare all’Università Statale di Milano, si è laureata in giurisprudenza e ha trovato l’amore proprio qui. Attualmente lavora nel dipartimento legale di una società di ingegneria e martedì sera è tornata a sedersi di fronte a Gerry Scotti. Nel corso della precedente puntata, infatti, Zafiirah era arrivata al traguardo di 30mila euro rispondendo alla domanda sul significato originale di “hipster”: se questa parola oggi indica una subcultura urbana alternativa, è nata per definire gli appassionati di jazz negli Usa degli anni ...

Gerry Scotti, sorpresa a Chi vuol essere milionario/ Proposta di matrimonio e…

Sorpresa per Gerry Scotti e il pubblico di Chi vuol essere milionario: la concorrente Zafiirah Mamudale sbaglia, ma riceve la proposta di matrimonio.

