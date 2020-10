Sondrio | arrestato imprenditore Valtellina per corruzione | sequestri da 31 mln

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Unedile dell'Altaè statodai finanzieri del Comando Provinciale diper una serie di appalti truccati, favori a funzionari pubblici e cessioni di denaro. L'uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di reati legati alla sua attività, tra cui, turbata libertà degli incanti, truffa ai danno dello Stato, reati tributari come la dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio. I giudici hanno ritenuto necessaria la custodia cautelare in carcere per pericolo di recidiva e pericolo di inquinamento delle prove. Le indagini hanno permesso di ricostruire un "complesso e articolato sistema di interazioni tra imprenditori edili, funzionari pubblici e consulenti fiscali della zona" e sono in corso perquisizioni ...