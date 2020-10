Sondaggi Piazzapulita: Fratelli d’Italia sorpassa il M5S (Di venerdì 2 ottobre 2020) I Sondaggi di Index Research illustrati ieri a Piazzapulita vedono il Movimento 5 Stelle finire sotto Fratelli d’Italia per due decimi di punto percentuale: il partito della Meloni è al 16,2%, mentre il M5S rimane fermo al 16. La Lega è ancora in testa con il 24% ma il divario con il Partito Democratico si ferma a meno di 4 punti percentuali con il PD che è al 20,5%. Italia Viva è al 3%, superata di poco da Azione di Carlo Calenda che è al 3,1%. Forza Italia supera di poco i 6 punti percentuali con il 6,1% Per quanto riguarda l’apprezzamento dei leader secondo i Sondaggi di Index Research per Piazzapulita se Giuseppe Conte è ancora primo Giorgia Meloni scavalca il “Capitano di ben 6 punti. La leader di Fratelli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Idi Index Research illustrati ieri avedono il Movimento 5 Stelle finire sottod’Italia per due decimi di punto percentuale: il partito della Meloni è al 16,2%, mentre il M5S rimane fermo al 16. La Lega è ancora in testa con il 24% ma il divario con il Partito Democratico si ferma a meno di 4 punti percentuali con il PD che è al 20,5%. Italia Viva è al 3%, superata di poco da Azione di Carlo Calenda che è al 3,1%. Forza Italia supera di poco i 6 punti percentuali con il 6,1% Per quanto riguarda l’apprezzamento dei leader secondo idi Index Research perse Giuseppe Conte è ancora primo Giorgia Meloni scavalca il “Capitano di ben 6 punti. La leader di...

I sondaggi di Index Research illustrati ieri a Piazzapulita vedono il Movimento 5 Stelle finire sotto Fratelli d'Italia per due decimi di punto percentuale: il partito della Meloni è al 16,2%, mentre ...

