Sondaggi | FdI 16 | 2% terzo partito | superato il M5S Centrodestra al 47 | 7%

Roma, 2 ott – Fratelli d'Italia terzo partito, dopo Lega e Pd. La formazione guidata da Giorgia Meloni avrebbe quindi superato il Movimento 5 Stelle, stando all'ultimo Sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita di Corrado Formigli. Dalla rilevazione risulta che FdI conquista il 16,2% delle intenzioni di voto, mentre i grillini si fermano al 16%. Già alle recenti regionali la Meloni aveva sorpassato quasi ovunque i pentastellati, ora il trend – almeno secondo il Sondaggio – sarebbe nazionale. Lega prima (24%), seguita dal Pd (20%). Forza Italia ferma al 6,1% La Lega di Matteo Salvini si conferma in testa, con il 24% di consensi, seguita dal partito democratico di Nicola Zingaretti, fermo al 20,5%. Dopo FdI e M5S troviamo Forza Italia di ...

