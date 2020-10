Social Network, negli Usa ritorna il dibattito sulla Sezione 230: che cos’è (Di venerdì 2 ottobre 2020) negli Usa è tornata nel dibattito pubblico la Sezione 230 dopo l’invito a comparire alla Camera di Commercio rivolto alle aziende hi tech come Facebook o Google. Si infiamma nuovamente il dibattito negli Stati Uniti dopo che gli amministratori delegati di Facebook, Twitter e Google sono stati invitati a comparire davanti alla commissione di camera … L'articolo Social Network, negli Usa ritorna il dibattito sulla Sezione 230: che cos’è proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)Usa è tornata nelpubblico la230 dopo l’invito a comparire alla Camera di Commercio rivolto alle aziende hi tech come Facebook o Google. Si infiamma nuovamente ilStati Uniti dopo che gli amministratori delegati di Facebook, Twitter e Google sono stati invitati a comparire davanti alla commissione di camera … L'articoloUsail230: che cos’è proviene da .

svnflowerst : tralasciando il fatto che io sono iper mega contraria al pubblicare foto di bebè sui social network senza il consen… - Xyz211095679 : @ilmessaggeroit Mettete gli articoli con i tweet e poi per leggerli serve l'abbonamento. Social network Messaggero… - Momblrestiarzio : I nuovi paladini di sto cazzo sui social network - Valerio_Berra : @gerodotnet Come detto nell'articolo: iniziare a rispettare la certificazione Pegi per i videogiochi e i limiti di età per i social network - fabiopareto1 : Questo è un vero e proprio autogoal causato da chi gestisce irresponsabilmente facebook a danno del piu grande soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Social Network Social network più famosi ed usati nel 2020 Inside Marketing Visualizza questo post su Instagram

Federica Pellegrini decide di mostrarsi appena sveglia su Instagram: ma la reazione dei social non perdona la nuotatrice ...

“Paga o mando le foto a tuo marito”: condannato per il ricatto hot

RAVENNA. Tutto era nato da una semplice conoscenza. Un’amicizia coltivata tramite social network, dalla quale però era scaturita una relazione sentimentale ...

Federica Pellegrini decide di mostrarsi appena sveglia su Instagram: ma la reazione dei social non perdona la nuotatrice ...RAVENNA. Tutto era nato da una semplice conoscenza. Un’amicizia coltivata tramite social network, dalla quale però era scaturita una relazione sentimentale ...