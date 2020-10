Sky: Milik rischia di rimanere al Napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Puntando soprattutto su Milik che adesso – dicono anche loro – rischia di rimanere al Napoli. Prima il polacco ha atteso la Juventus, poi la trattativa con la Roma è sfumata per l’improvviso acquisto di Morata da parte della Juventus. Acquisto che ha bloccato il triangolo con Dzeko e Milik. Ma già tra Napoli e Roma non si riusciva a raggiungere l’accordo. Sky Sport ha aggiunto che il Napoli sta cercando Bakayoko. Il calciomercato chiude lunedì 5 ottobre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del. Puntando soprattutto suche adesso – dicono anche loro –dial. Prima il polacco ha atteso la Juventus, poi la trattativa con la Roma è sfumata per l’improvviso acquisto di Morata da parte della Juventus. Acquisto che ha bloccato il triangolo con Dzeko e. Ma già trae Roma non si riusciva a raggiungere l’accordo. Sky Sport ha aggiunto che ilsta cercando Bakayoko. Il calciomercato chiude lunedì 5 ottobre. L'articolo ilsta.

napolista : Sky: #Milik rischia di rimanere al #Napoli Il calciomercato chiude lunedì 5 ottobre e diventa sempre più difficile… - infoitsport : Il Tottenham chiude per Carlos Vinicius e molla Milik: i dettagli – SKY - infoitsport : SKY - Younes all'Eintracht, il Napoli incassa subito due milioni. Niente Tottenham per Milik - cn1926it : Il #Tottenham chiude per Carlos #Vinicius e molla #Milik: i dettagli - #SKY - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli SKY – Tottenham, mollato Milik: l’attaccante sarà l’ex Napoli Vinicius: SKY – Tot… -