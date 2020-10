Skoda Octavia - Per la RS e la Scout arriva il turbodiesel da 200 cavalli

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La gamma italiana dellaviene ulteriormente arricchita con l'introduzione del propulsore 2.0 TDI Evo da 200 CV e 400 Nm. Questa unità sarà disponibile soltanto in abbinamento al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce su due versioni di punta della vettura: la RS e la, proposte rispettivamente a partire da 37.450 e 39.500 euro. Anteriore, integrale, berlina e wagon. La sportiva RS, già proposta in versione plug-in hybrid da 245 CV, viene offerta con carrozzeria berlina e wagon e con trazione anteriore o integrale, mentre laè solo in carrozzeria station wagon e con trazione integrale. Per il momento, il TDI 200 CV è l'unico motore offerto in combinazione con l'allestimento da esploratrice, che si distingue anche per l'assetto rialzato di 15 mm, per ...