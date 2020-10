“Siamo positivi al Covid”. Coronavirus, tampone positivo per il presidente Trump e la first lady Melania (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. “Inizieremo subito la quarantena e il percorso di guarigione. INSIEME ce la faremo” ha scritto il presidente americano. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che lo stesso presidente aveva confermato la positività al Coronavirus di Hope Hicks, consigliera della Casa Bianca. “È positiva al Coronavirus, è una grande lavoratrice. Io e la first lady abbiamo fatto il test” aveva scritto nella notte italiana Donald Trump. Il suo medico personale ha confermato l’esito positivo del test e ha precisato che entrambi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde sua mogliesonoal Covid. Lo ha annunciato lo stessosu Twitter. “Inizieremo subito la quarantena e il percorso di guarigione. INSIEME ce la faremo” ha scritto ilamericano. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che lo stessoaveva confermato latà aldi Hope Hicks, consigliera della Casa Bianca. “È positiva al, è una grande lavoratrice. Io e laabbiamo fatto il test” aveva scritto nella notte italiana Donald. Il suo medico personale ha confermato l’esitodel test e ha precisato che entrambi ...

