Sgominata banda di rapinatori, prendevano d'assalto le gioiellerie: il bottino da 140mila euro

Il gruppo è stato bloccato mentre stava organizzando una nuova rapina, in centro Italia, dopo che un'altra a Terni è stata sventata nel corso delle indagini I Carabinieri di Bologna hanno sgominato una banda di quattro rapinatori, accusati di essere gli autori di due assalti in altrettante gioiellerie: 'Il gioielli di Valenza' al centro commerciale

Il gruppo è stato bloccato mentre stava organizzando una nuova rapina, in centro Italia, dopo che un’altra a Terni è stata sventata nel corso delle indagini I Carabinieri di Bologna hanno sgominato ...

Sgominata una banda di finti carabinieri: rapine in tutto il Nord Italia

I carabinieri del comando provinciale di Pavia e della DIA di Milano hanno sgominato una banda che truffava anziani e rapinava famiglie ...

I carabinieri del comando provinciale di Pavia e della DIA di Milano hanno sgominato una banda che truffava anziani e rapinava famiglie