"Da sette mesi non incontravamo il Commissario di Alitalia: una situazione insostenibile che l'incontro di oggi non ha migliorato. Mentre si continua a parlare del suo rilancio, la compagnia di bandiera si sta depauperando e non solo per l'emergenza pandemica: la costituzione della newco va fatta quanto prima". Lo afferma Monica Mascia, segretaria nazionale della Fit-Cisl, a valle dell'incontro odierno tra il Commissario e le organizzazioni sindacali confederali. "Purtroppo, la riunione e' andata come ci aspettavamo- prosegue Mascia- L'unica vera novità è la disponibilita' del Commissario ad avviare un percorso relazionale con il sindacato, una sorta di cabina di regia nell'ambito della quale creare le condizioni per preservare le attivita' di Alitalia allo ...

Ultime Notizie dalla rete : Servono altri Servono altri 150 milioni per Alitalia next Bonus Sicilia, altri guai per il bando ‘sbagliato’, crescono categorie escluse e proteste

Crescono le categorie di aziende escluse dal Bonus Sicilia con il quale la Regione dovrebbe dare sostegno a chi è stato danneggiato dal lockdown. Il clich day è previsto per lunedì ma dopo un primo ...

Piscina chiusa tre mesi per lavori a tetto e vasca

Altri interventi, invece, potranno essere fatti ad impianto aperto. Per tutto il restyling e la manutenzione, che erano già stati programmati prima dell’avvento dell’emergenza sanitaria, serviranno ...

