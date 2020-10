Serie C, Trapani: Pettinari e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefano Pettinari e Gregorio Luperini hanno richiesto la risoluzione del contratto per giusta causa.Palermo, rebus a centrocampo: Palazzi e Odjer già intoccabili. Ora si attende Luperini, la situazioneI due calciatori del Trapani, il primo tornato al Lecce dopo un errore burocratico dei siciliani, hanno chiesto a più riprese lo svincolo dal club. La motivazione che ha spinto entrambi ad arrivare a una decisione del genere deriva dalla mancato rispetto delle norme sanitarie e di conseguenza dalla violazione delle stesse che non gli ha permesso di allenarsi nel mese di settembre. Sia Pettinari che Luperini si sono rivolti all'AIC nella speranza che la risoluzione del rapporto con i granata ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefanoe Gregoriohanno richiesto ladelper.Palermo, rebus a centrocampo: Palazzi e Odjer già intoccabili. Ora si attende, la situazioneI due calciatori del, il primo tornato al Lecce dopo un errore burocratico dei siciliani, hanno chiesto a più riprese lo svincolo dal club. La motivazione che ha spinto entrambi ad arrivare a una decisione del genere deriva dalla mancato rispetto delle norme sanitarie e di conseguenza dalla violazione delle stesse che non gli ha permesso di allenarsi nel mese di settembre. Siachesi sono rivolti all'AIC nella speranza che ladel rapporto con i granata ...

Mediagol : #SerieC, #Trapani: Pettinari e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causa - Mediagol : #SerieC, #Ghirelli a 360°: “Caso #Trapani? Non ci possiamo nascondere. Le regole parlano chiaro, ecco cosa potrebbe… - toninolatino : Andate a vedere il gol che ha fatto Verre col Pescara nella finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Trap… - TgrSicilia : Per evitare l'esclusione del #Trapani dal campionato di calcio di serie C, trattative serrate tra il comitato di ti… - robruvolo : RT @TgrSicilia: Ore cruciali per il #Trapani calcio. Si tenta di organizzare la trasferta di domenica a #Catanzaro, pena la decadenza dal c… -