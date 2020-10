Serie A, UFFICIALE: ecco il regolamento completo. Cosa succede in caso di positività al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli ultimi casi di positività al Coronavirus che si sono registrati in casa Genoa hanno spinto a studiare un nuovo regolamento. La Lega Serie A ha studiato la situazione per la gestione dell’impatto del virus. ecco quanto deciso. Il Consiglio di Lega del 30 settembre – 1° ottobre 2020: – considerate le attuali problematiche legate alla pandemia Covid-19 nonché l’obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisivi, dei Tifosi e degli Sponsor (restando, in ogni caso, prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori degli staff, degli abritri e degli addetti ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli ultimi casi di positività alche si sono registrati in casa Genoa hanno spinto a studiare un nuovo. La LegaA ha studiato la situazione per la gestione dell’impatto del virus.quanto deciso. Il Consiglio di Lega del 30 settembre – 1° ottobre 2020: – considerate le attuali problematiche legate alla pandemia Covid-19 nonché l’obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale ProfessionistiA nell’interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisivi, dei Tifosi e degli Sponsor (restando, in ogni, prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori degli staff, degli abritri e degli addetti ai ...

SerieA : Ecco la classifica aggiornata dopo le tre gare di questa sera. ?? Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perd… - SerieA : Si è chiusa la seconda giornata della #SerieATIM. Ecco tutti i risultati! Resta aggiornato con l'App ufficiale di… - SerieA : La classifica aggiornata dopo due turni di #SerieATIM 2020/2021. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per rest… - MilanPress_it : Le nuove norme ?? - NCN_it : #UFFICIALE – #SERIEA, ECCO LE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL #COVID E DEL RINVIO DELLE GARE -

Ultime Notizie dalla rete : Serie UFFICIALE Serie A, UFFICIALE: impatto Covid-19 e rinvio partite, ecco le nuove regole Calciomercato.com Hawkeye, Hailee Steinfeld confermata come Kate Bishop? Gli aggiornamenti sul casting

Dopo le interpreti di Ms Marvel e She-Hulk, il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe riguardare l'interprete di Kate Bishop nella serie Disney+ dedicata a Hawkeye. La prima scelta per il ruolo è ...

Lecce, ufficiale l’arrivo del centravanti Stepinski. ecco il comunicato del club salentino

LECCE – E’ ufficiale, Mariusz Stepinski 25 anni attaccante polacco, è un nuovo calciatore del Lecce. Nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato, con la maglia dell’Hellas Vero ...

Dopo le interpreti di Ms Marvel e She-Hulk, il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe riguardare l'interprete di Kate Bishop nella serie Disney+ dedicata a Hawkeye. La prima scelta per il ruolo è ...LECCE – E’ ufficiale, Mariusz Stepinski 25 anni attaccante polacco, è un nuovo calciatore del Lecce. Nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato, con la maglia dell’Hellas Vero ...