Serie A, terza giornata campionato 2020-2021, le partite in diretta su Sky e Dazn

Oggi, venerdì 2 ottobre, torna la Serie A, in campo per la terza giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Genoa-Torino, prevista per sabato alle ore 18, è stata rinviata. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 
ore 20.45 Fiorentina-Sampdoria 
Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) 
telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Vanessa Leonardi 

SABATO 3 OTTOBRE 
ore 15 Sassuolo-Crotone 
Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport

