Serie A | le probabili formazioni della terza giornata

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 2 ottobre 2020)A, le: andiamo a scoprire le scelte dei tecnici in vista delle partite del prossimo turno. ROMA – È tempo diA. Andiamo a scoprire tutte le possibili scelte dei tecnici con gli squalificati e gli indisponibili, aggiornati in tempo reale. Unache non vedrà disputarsi Genoa-Torino per i casi di coronavirus nella squadra ligure. Per il resto il turno dovrebbe svolgersi regolarmente con Juventus-Napoli come big match. (INFO STREAMING e le DESIGNAZIONI ARBITRALI) Sassuolo-Crotone (3/10 ore 15) Nei neroverdi soliti problemi per De Zerbi che potrebbe confermare la formazione che ha vinto contro lo Spezia. Nel Crotone Pedro Pereira in vantaggio su Rispoli. Possibile chance dal 1′ per Vulic con Messias ...