Serie A, l'appello di Giordano: "L'unica cosa da fare è fermare il campionato" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mario Giordano, direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset, lancia un appello chiedendo l'interruzione del campionato di Serie A. "Suvvia, siamo seri – ha affermato su La Verità -: l'unica cosa da fare sarebbe quella di fermare il campionato. Un campionato falsato in partenza, senza senso, tirato avanti soltanto per meri motivi di denaro. E' possibile che se due senatori sono positivi si pensi di chiudere il Parlamento, mentre se ci sono intere squadre positive si va avanti a giocare? È possibile che sia più importante tenere aperto lo stadio di Benevento-Inter piuttosto che la nostra democrazia? E ancora: è possibile che, mentre non si trovano tamponi per gli studenti che vanno a scuola, dobbiamo utilizzarne una ...

