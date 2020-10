Serie A, la Figc rimanda il termine per il pagamento degli stipendi di giugno e luglio (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Figc viene in soccorso della Serie A rimandando il termine per il pagamento degli stipendi di giugno e luglio. Inizialmente fissato al 30 settembre, il limite è stato spostato al 16 novembre. Lo scrive Tuttomercatoweb, richiamando un comunicato ufficiale della Federazione (il numero 99/A) emanato nei giorni scorsi ma passato senza troppo clamore. Il rinvio, già previsto per la Serie C, è stato allargato anche alla A e alla B (il termine, in questo caso, sarebbe stato quello del 16 ottobre). Interessa i contratti con compensi annui lordi superiori ai 50 mila euro. Ora ci sono due strade, spiega il portale. “Molto dipenderà dagli accordi tra giocatori e club sulla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laviene in soccorso dellando ilper ildi. Inizialmente fissato al 30 settembre, il limite è stato spostato al 16 novembre. Lo scrive Tuttomercatoweb, richiamando un comunicato ufficiale della Federazione (il numero 99/A) emanato nei giorni scorsi ma passato senza troppo clamore. Il rinvio, già previsto per laC, è stato allargato anche alla A e alla B (il, in questo caso, sarebbe stato quello del 16 ottobre). Interessa i contratti con compensi annui lordi superiori ai 50 mila euro. Ora ci sono due strade, spiega il portale. “Molto dipenderà dagli accordi tra giocatori e club sulla ...

Gazzetta_it : L’università ammaliata dalla #Juve: 'Con Suarez si vince la Champions'. E la Figc chiede gli atti - napolista : #SerieA, la #Figc rimanda il termine per il pagamento degli #stipendi di giugno e luglio Inizialmente fissato al 30… - it_samp : La #Figc in soccorso alla @SerieA . Rinviati i pagamenti degli stipendi di Giugno e Luglio - LALAZIOMIA : SERIE A | La FIGC arriva in soccorso: rimandate le scadenze per gli stipendi di giugno e luglio… - pasqualinipatri : SERIE A | La FIGC arriva in soccorso: rimandate le scadenze per gli stipendi di giugno e luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Figc La FIGC in soccorso della Serie A: rimandate le scadenze per gli stipendi di giugno e luglio TUTTO mercato WEB Gli interventi di Pietro Lo Monaco, Luigi Garloando e Roberto Perrone a Radio Punto Nuovo

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, Consigliere Federale FIGC: "Questo assorbimento ...

FIGC, concessione per Bisceglie e Foggia: mercato aperto fino al 12 ottobre

Il Presidente Federale - preso atto che la società A.S. BISCEGLIE S.r.l. ha presentato la domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2020/2021 nei termini perentori previsti dal Comunicato Ufficiale ...

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, Consigliere Federale FIGC: "Questo assorbimento ...Il Presidente Federale - preso atto che la società A.S. BISCEGLIE S.r.l. ha presentato la domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2020/2021 nei termini perentori previsti dal Comunicato Ufficiale ...