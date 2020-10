Serie A | Fiorentina-Sampdoria da il via alla terza giornata | fuori Ribery e Bonazzoli Le formazioni ufficiali

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Le scelte diper la sfida delle 20:45., l’anteprima del match: i tormenti di Ranieri, le speranze di Iachini. Le scelte dei due tecnici…All'Artemio Franchi di Firenze scenderanno in campo viola e blucerchiati, compagini che si presentano entrambe con diverse novità nei rispettivi undici iniziali. Nell'anticipo delladiA - in diretta esclusiva su Sky SportA - Iachini e Ranieri si sfideranno per ottenere punti importanti in vista del proseguo della stagione. I toscani vengono da una sconfitta per 4-3 contro l'Inter, condita comunque da una prestazione positiva, mentre i liguri sono ancora in cerca del primo ...