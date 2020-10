Sergio Castellitto è Gabriele D’Annunzio nel film “Il cattivo poeta” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sergio Castellitto - Gabriele D'Annunzio, dal 5 novembre al cinema il film "Il cattivo poeta" Sergio Castellitto è Gabriele D’Annunzio nel film di Gianluca Jodice “Il cattivo poeta” in uscita al cinema il 5 novembre e prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris. «D’Annunzio è stato poeta, amante e soldato» spiega Sergio Castellitto «Ho scoperto uno straordinario ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 2 ottobre 2020)D'Annunzio, dal 5 novembre al cinema il"Ilpoeta"D’Annunzio neldi Gianluca Jodice “Ilpoeta” in uscita al cinema il 5 novembre e prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris. «D’Annunzio è stato poeta, amante e soldato» spiega«Ho scoperto uno straordinario ...

EnfantProdige : RT @darkap89: Prossimamente arriva un ciclo di film in prima visione free su Rete4: 'Fortunata' (di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca… - darkap89 : Prossimamente arriva un ciclo di film in prima visione free su Rete4: 'Fortunata' (di Sergio Castellitto, con Jasmi… - EnricoGwozdz : RT @vittoriale: Il cattivo poeta racconta l’inverno della vita del grande Poeta Gabriele d'Annunzio e il tramonto di una nazione intera all… - vittoriale : Il cattivo poeta racconta l’inverno della vita del grande Poeta Gabriele d'Annunzio e il tramonto di una nazione in… - vittoriale : Uscirà in sala il 5 novembre Il cattivo poeta, film diretto da G. Jodice con S. Castellitto nei panni di d’Annunzio… -