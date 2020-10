Selvaggia Lucarelli durissima con Vanessa Incontrada per la foto nuda “vedo una pelle legittimamente lisciata da photoshop” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli ha sempre fatto battaglie contro il body-shaming ma questa volta ha messo dei paletti e non è stata completamente a favore di Vanessa Incontrada che ha deciso di farsi fotografre nuda con i suoi chili di troppo, anzi, l’ha criticata e le ha detto di essere poco efficace. Vediamo cosa è accaduto. Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Vogue per difendere di Vanessa Incontrada Tempo fa la rivista Vogue aveva criticato la bellissima e simpaticissima Vanessa Incontrada perché non condivideva come aveva truccato gli occhi per presenzioare al Festival del Cinema di Venezia in quanto, secondo Vogue, quel trucco la appesantiva e invecchiava ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha sempre fatto battaglie contro il body-shaming ma questa volta ha messo dei paletti e non è stata completamente a favore diche ha deciso di farsigrafrecon i suoi chili di troppo, anzi, l’ha criticata e le ha detto di essere poco efficace. Vediamo cosa è accaduto.si scaglia contro Vogue per difendere diTempo fa la rivista Vogue aveva criticato la bellissima e simpaticissimaperché non condivideva come aveva truccato gli occhi per presenzioare al Festival del Cinema di Venezia in quanto, secondo Vogue, quel trucco la appesantiva e invecchiava ...

