SECONDA GIORNATA SERIE BKT, LR VICENZA – PORDENONE: 22 CONVOCATI (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sabato 3 ottobre: il PORDENONE fa visita al LR VICENZA allo stadio Romeo Menti. Calcio d’inizio alle 16:15. SECONDA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Camplone di Pescara, assistenti Villa e Della Croce di Rimini. Quarto uomo Panettella di Bari. I 22 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Davide Gavazzi (7), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), Patrick Ciurria (13), Sebastian Musiolik ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sabato 3 ottobre: ilfa visita al LRallo stadio Romeo Menti. Calcio d’inizio alle 16:15.dellaBKT 2020/21. Arbitro Camplone di Pescara, assistenti Villa e Della Croce di Rimini. Quarto uomo Panettella di Bari. I 22di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Davide Gavazzi (7), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), Patrick Ciurria (13), Sebastian Musiolik ...

