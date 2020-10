Sconcerti sulla Champions: alla Juve il girone migliore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mario Sconcerti analizza, sul Corriere della Sera, i sorteggi di Champions e si concede il lusso di sognare. La Juve ha il girone migliore perché non ha un secondo grande avversario. Ha il Barcellona contro cui per assurdo può anche perdere due volte. Le basta battere Dinamo Kiev e Ferencvaros, arrivato alla Champions dai preliminari, pieno di africani e brasiliani di seconda fascia, avversario molto possibile. Stessa cosa per l’Atalanta che trova il Liverpool e l’Ajax, ma l’Ajax ha venduto molto, è in ripartenza, oggi è probabilmente inferiore all’Atalanta, la miglior italiana in Champions nell’ultima edizione. Così anche per la Lazio dentro un girone di squadre molto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Marioanalizza, sul Corriere della Sera, i sorteggi die si concede il lusso di sognare. Laha ilperché non ha un secondo grande avversario. Ha il Barcellona contro cui per assurdo può anche perdere due volte. Le basta battere Dinamo Kiev e Ferencvaros, arrivatodai preliminari, pieno di africani e brasiliani di seconda fascia, avversario molto possibile. Stessa cosa per l’Atalanta che trova il Liverpool e l’Ajax, ma l’Ajax ha venduto molto, è in ripartenza, oggi è probabilmente inferiore all’Atalanta, la miglior italiana innell’ultima edizione. Così anche per la Lazio dentro undi squadre molto ...

