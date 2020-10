Scandalo ONG per abusi sessuali a 51 congolesi | cosa sappiamo e richiamo alla prudenza

Leggi su bufale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Da giovedì pomeriggio circolano in rete e sui social voci inerenti il presuntoONG, in relazione ad una voce secondo cui ci sarebbero statiai danni di 51 donne. Una vicenda brutta a primo impatto, considerando il fatto che quando ci si ritrova al cospetto di titoli del genere si è portati ad avere subito una reazione di disgusto. Tuttavia, come vi abbiamo fatto notare ieri con un editoriale a proposito del presunto gioco “Jonathan Galindo“, è opportuno distinguere i titoloni rispetto ai contenuti specifici. Perché servesul presuntoONG consu 51Il motivo per il quale invitiamo tutticalma risiede ...