Scandalo M5s | i parlamentari non pagano e i servizi vengono sospesi

Guerra in corso tra i parlamentari del M5s e Davide Casaleggio, proprietario della piattaforma Rousseau, per i mancati pagamenti. servizi sospesi per il Movimento 5 stelle. Ad annunciarlo è la piattaforma Rousseau attraverso una lettera pubblicata sul Blog delle Stelle. Il motivo? Lo stesso che agita i pentastellati dalla fine di agosto: vorrebbero la gestione …

Guerra in corso tra i parlamentari del M5s e Davide Casaleggio, proprietario della piattaforma Rousseau, per i mancati pagamenti. La lettera di Davide Casaleggio pubblicata sul Blog delle Stelle.

"A me non suscita nessuna sorpresa sentire parlare di indebolimento del M5S. Lo scandalo sta nel dirlo? O nel fingere che non stia succedendo? In nome del 'bloccare le destre' che, per carità è giusto ...

