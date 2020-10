Sarno, oltre due milioni di euro per i contenziosi post-frana ’98: bilancio salvo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie per il comune di Sarno, devastato dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi che aveva riportato alla mente la tragica alluvione del 1998. Proprio in riferimento a quella frana, arrivano dal Fondo dei contenziosi due milioni e mezzo. A sancirlo lPresidenza del Consiglio dei Ministri che ha destinato alla città di Sarno per il 2020 altri questi ulteriori fondi per le spese relative ai contenziosi frana del 1998. L’Amministrazione Canfora ha ottenuto una legge Sarno e poi una successiva proroga al 2022. Senza la gestione condivisa con la Protezione Civile che provvede al pagamento delle sentenze ed i diversi ministeri, senza il fondo, l’ente sarebbe da tempo giunto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie per il comune di, devastato dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi che aveva riportato alla mente la tragica alluvione del 1998. Proprio in riferimento a quella, arrivano dal Fondo deiduee mezzo. A sancirlo lPresidenza del Consiglio dei Ministri che ha destinato alla città diper il 2020 altri questi ulteriori fondi per le spese relative aidel 1998. L’Amministrazione Canfora ha ottenuto una leggee poi una successiva proroga al 2022. Senza la gestione condivisa con la Protezione Civile che provvede al pagamento delle sentenze ed i diversi ministeri, senza il fondo, l’ente sarebbe da tempo giunto ...

Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una vala… - infoitinterno : Maltempo, Protezione Civile al lavoro: oltre 100 brandine a Monteforte Irpino e Sarno per campi accoglienza (Guarda… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In Campania maltempo, allagamenti e frane. A Sarno, comune che non dimentica la disastrosa frana del 1998, strade allagate e un… - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una valanga #A… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Il maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due f… -