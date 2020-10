Sanremo 2021, il pensiero stupendo di Drusilla Foer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello? Al momento un sogno arcobaleno (cit. Biccy) un pensiero stupendo, o forse più semplicemente un’utopia. La suggestione nasce dopo un video postato proprio nella giornata di ieri su Facebook, in cui la drag queen italiana si cimenta in uno sketch sul Festival della canzone italiana (potete vedere il video qui sotto). Chiariamo subito che non vogliamo creare illusioni o quant’altro, anche perché è fin troppo semplicistico mettere in contrapposizione l’annuncio della gravidanza di Chiara Ferragni (fino a ieri in pole position per presenziare sul palco dell’Ariston il prossimo anno) con quella che può essere vista magari come ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)al Festival dicome co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello? Al momento un sogno arcobaleno (cit. Biccy) un, o forse più semplicemente un’utopia. La suggestione nasce dopo un video postato proprio nella giornata di ieri su Facebook, in cui la drag queen italiana si cimenta in uno sketch sul Festival della canzone italiana (potete vedere il video qui sotto). Chiariamo subito che non vogliamo creare illusioni o quant’altro, anche perché è fin troppo semplicistico mettere in contrapposizione l’annuncio della gravidanza di Chiara Ferragni (fino a ieri in pole position per presenziare sul palco dell’Ariston il prossimo anno) con quella che può essere vista magari come ...

