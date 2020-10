Salvini viola l’ordinanza sulle mascherina ad Augusta prima del processo a Catania (Di venerdì 2 ottobre 2020) In queste ore Matteo Salvini è presente in Sicilia e nel dettaglio si è ritrovato ad un comizio elettorale ad Augusta, ma non sono mancate polemiche e contestazioni per il leader della Lega. Presentatosi sul palco senza mascherina, dove invece c’è l’obbligo di tenerla anche all’aperto, immediatamente è stato offeso da un bel gruppo di manifestanti presenti in zona, evidenti contestatori del movimento della Lega. Un altro dettaglio da prendere in esame, in attesa del processo a Catania di domani 3 ottobre, dopo la questione del plasma che abbiamo esaminato ieri. Salvini senza mascherina ad Augusta Matteo Salvini sembra ormai essere piuttosto abituato a situazioni di questo genere, seppur ... Leggi su bufale (Di venerdì 2 ottobre 2020) In queste ore Matteoè presente in Sicilia e nel dettaglio si è ritrovato ad un comizio elettorale ad, ma non sono mancate polemiche e contestazioni per il leader della Lega. Presentatosi sul palco senza, dove invece c’è l’obbligo di tenerla anche all’aperto, immediatamente è stato offeso da un bel gruppo di manifestanti presenti in zona, evidenti contestatori del movimento della Lega. Un altro dettaglio da prendere in esame, in attesa deldi domani 3 ottobre, dopo la questione del plasma che abbiamo esaminato ieri.senzaadMatteosembra ormai essere piuttosto abituato a situazioni di questo genere, seppur ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini viola Salvini viola l’ordinanza sulle mascherina ad Augusta prima del processo a Catania Bufale.net Processo a Salvini: ci sarà un giudice a Catania?

Domani Matteo Salvini comparirà davanti al Giudice dell’udienza preliminare (Gup) di Catania che dovrà deciderne il proscioglimento o il rinvio a ...

Quei decreti, approvati dall'allora maggioranza gialloverde su input dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, dovrebbero quindi a breve subire la scure dell'esecutivo giallorosso. Da tempo il ...

