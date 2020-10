Salute: il Tar del Lazio revoca l’obbligo del vaccino antinfluenzale agli over 65 (Di venerdì 2 ottobre 2020) È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall’associazione Codici, annullando l’ordinanza con cui la Regione Lazio ha disposto l’obbligo del vaccino antinfluenzale per over 65, pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo, e personale sanitario e sociosanitario, pena il divieto di avere accesso ai luoghi di lavoro. “Come abbiamo sempre sostenuto e come ha riconosciuto il Tar Lazio – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – un provvedimento del genere è di competenza statale. Vista l’enorme portata della pandemia, è il Governo che deve assumere decisioni simili e grazie a questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Taraccoglie il ricorso presentato dall’associazione Codici, annullando l’ordinanza con cui la Regioneha disposto l’obbligo delper65, pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo, e personale sanitario e sociosanitario, pena il divieto di avere accesso ai luoghi di lavoro. “Come abbiamo sempre sostenuto e come ha riconosciuto il Tar– dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – un provvedimento del genere è di competenza statale. Vista l’enorme portata della pandemia, è il Gno che deve assumere decisioni simili e grazie a questa ...

CorriereCitta : Salute: il Tar del Lazio revoca l’obbligo del vaccino antinfluenzale agli over 65 - umbriajournal_ : Influenza: Tar annulla ordinanza Lazio obbligo vaccini over 65 - malvintp : RT @CODICIassconsum: #Tar boccia l'ordinanza della #RegioneLazio: no al #vaccino antinfluenzale obbligatorio per over 65 e personale sanita… - CODICIassconsum : #Tar boccia l'ordinanza della #RegioneLazio: no al #vaccino antinfluenzale obbligatorio per over 65 e personale san… - BrunoMariani54 : RT @FesicaConfsal: La Fesica Confsal ha segnalato alcune condotte del Ministero della Salute, dell’Agenzia delle Entrate e della Federazion… -