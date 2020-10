Salerno | vanno avanti i lavori per la realizzazione della Fondovalle del Calore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La Provincia diprosegue iper lastradadelsalernitano di collegamento tra il sistema urbano di ValloLucania-Cilento per agglomerati industrialiValle del Sele – 1° Stralcio. Si ricorda che lo scorso 24 giugno 2020 erano venute meno tutte le cause ostative al prosieguo delle lavorazioni per la completa esecuzione deiper cui veniva sottoscritto il relativo verbale di ripresae di consegna definitiva degli stessi. L’intervento quindi riprendeva il 26 giugno scorso. L’importo deiè € 18.184.441,36 ...