Salerno | danneggia la stazione della metropolitana | arrestato senegalese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agentiPolizia di Stato di, nella serata di eri, hanno tratto in arresto un cittadino, W.P.M, classe 1997, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali. In particolare, intorno alle ore 20.30, presso il numero unico di emergenza 112, sono giunte segnalazioni da parte di utenti presenti nelladi “Duomo via Vernieri”, in attesa del treno che li avrebbe ricondotti a casa, che riferivano di un uomo di etnia straniera, con capelli corti ricci e scuri, indossante zaino in spalla, intento are con grosso bastone i lettori ottici, le obliteratrici e gli arredi situati all’ingressopredetta. ...