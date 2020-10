Rosa Perrotta: baci dolcissimi in strada “adorabili” – FOTO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rosa Perrotta pubblica una serie di scatti dolcissimi. I fan sono commossi: baci tenerissimi per strada con persone molto speciali. View this post on Instagram La mia prima FOTO sotto la mia nuova casa…per me è un altro pezzetto che si aggiunge con sacrificio e perseveranza al puzzle della felicità. Noi 3 insieme. Si dice … L'articolo Rosa Perrotta: baci dolcissimi in strada “adorabili” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020)pubblica una serie di scatti. I fan sono commossi:tenerissimi percon persone molto speciali. View this post on Instagram La mia primasotto la mia nuova casa…per me è un altro pezzetto che si aggiunge con sacrificio e perseveranza al puzzle della felicità. Noi 3 insieme. Si dice … L'articoloin“adorabili” –proviene da YesLife.it.

fabiosawAriana : RT @Viperissima_: Andrea Melchiorre ancora positivo in Sardegna sta battendo il record 'ma da quanti mesi è incinta?' di Rosa Perrotta. - shadesofamnesia : RT @Viperissima_: Andrea Melchiorre ancora positivo in Sardegna sta battendo il record 'ma da quanti mesi è incinta?' di Rosa Perrotta. - Martini14Emma : RT @Viperissima_: Andrea Melchiorre ancora positivo in Sardegna sta battendo il record 'ma da quanti mesi è incinta?' di Rosa Perrotta. - barza__33 : RT @Viperissima_: Andrea Melchiorre ancora positivo in Sardegna sta battendo il record 'ma da quanti mesi è incinta?' di Rosa Perrotta. - JustRiccardo : RT @Viperissima_: Andrea Melchiorre ancora positivo in Sardegna sta battendo il record 'ma da quanti mesi è incinta?' di Rosa Perrotta. -