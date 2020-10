Roma, ricercato per omicidio tenta di rientrare nel “giro” del narcotraffico: pizzicato a Villa Gordiani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si nascondeva a Roma nella zona di Villa Gordiani – dove è stato rintracciato e tratto in arresto – il 34enne M.D.M., resosi irreperibile dallo scorso agosto a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova, al quale era stato ammesso nel 2019. Nel 2012, infatti, il D.M. era stato definitivamente condannato a 16 anni e 7 mesi per i reati di omicidio, rapina aggravata, danneggiamento e violazione della legge sulle armi, per avere – in particolare – colpito e ucciso con una coltellata al petto un cittadino brasiliano. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Catturandi della Squadra Mobile Romana, coadiuvati da personale dell’U.P.G.S.P., sono riusciti – a seguito di numerosi servizi di osservazione e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si nascondeva anella zona di– dove è stato rintracciato e tratto in arresto – il 34enne M.D.M., resosi irreperibile dallo scorso agosto a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova, al quale era stato ammesso nel 2019. Nel 2012, infatti, il D.M. era stato definitivamente condannato a 16 anni e 7 mesi per i reati di, rapina aggravata, danneggiamento e violazione della legge sulle armi, per avere – in particolare – colpito e ucciso con una coltellata al petto un cittadino brasiliano. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Catturandi della Squadra Mobilena, coadiuvati da personale dell’U.P.G.S.P., sono riusciti – a seguito di numerosi servizi di osservazione e ...

