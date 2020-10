Roma | pestano un ragazzo perchè non invitati alla festa | tre arresti

Leggi su inews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020)unperchè non: tre. La vittima di 28 anni ha perso un occhio per l’aggressione ricevuta Un’altra aggressione ai danni di unbalza sulle prime pagine di cronaca nelle ultime ore. Il fatto in realtà risale allo scorso luglio, prima dell’omicidio di Willy Monteiro a Paliano e … L'articolounperchè non: treproviene da .