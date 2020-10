Roma, installate decine di nuovi autovelox: tutti impazziscono per cercarli ma… ecco la verità (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da questa mattina i cellulari dei Romani stanno ricevendo decine di messaggi tutti uguali, con la “COMUNICAZIONE IMPORTANTE” che contiene le indicazioni di dove sono stati e dove verranno installati gli autovelox a Roma. Importanti suggerimenti per evitare le multe, rallentando nei punti cruciali. Alcuni dei messaggi, che arrivano principalmente via Whatsapp, ma anche attraverso Messenger o Telegram, contengono il testo che vi illustriamo di seguito, altri invece un link che porta a un articolo di giornale che riporta lo stesso identico testo. Peccato che l’articolo sia datato 9 maggio 2019, quindi ben 3 anni e 5 mesi fa! Che sia lo scherzo di qualche buontempone che abbia preso piede molto bene? Può darsi, perché a caderci sono stati addirittura alcuni componenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da questa mattina i cellulari deini stanno ricevendodi messaggiuguali, con la “COMUNICAZIONE IMPORTANTE” che contiene le indicazioni di dove sono stati e dove verranno installati gli. Importanti suggerimenti per evitare le multe, rallentando nei punti cruciali. Alcuni dei messaggi, che arrivano principalmente via Whatsapp, ma anche attraverso Messenger o Telegram, contengono il testo che vi illustriamo di seguito, altri invece un link che porta a un articolo di giornale che riporta lo stesso identico testo. Peccato che l’articolo sia datato 9 maggio 2019, quindi ben 3 anni e 5 mesi fa! Che sia lo scherzo di qualche buontempone che abbia preso piede molto bene? Può darsi, perché a caderci sono stati addirittura alcuni componenti del ...

