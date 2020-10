Roma, il giorno delle visite per Borja Mayoral. Il video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primo giorno in Italia per Borja Mayoral. L’attaccante ormai ex Real Madrid è pronto a vestire la maglia della Roma. Il classe ’97 spagnolo è arrivato in mattinata all’aeroporto di Ciampino con un volo privato, poi si è diretto a Villa Stuart per le visite mediche. Al termine dei controlli sanitari la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primoin Italia per. L’attaccante ormai ex Real Madrid è pronto a vestire la maglia della. Il classe ’97 spagnolo è arrivato in mattinata all’aeroporto di Ciampino con un volo privato, poi si è diretto a Villa Stuart per lemediche. Al termine dei controlli sanitari la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Roma giorno Lazio, è il giorno di Pereira: visite mediche a Roma, poi la firma Goal.com I fatti del giorno – Nord Africa (2)

Roma, 02 ott 12:00 - (Agenzia Nova) - Egitto: Al Sisi, il 25 per cento dei posti nel governo e in parlamento sono per le donne - Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha pronunciato ieri un ...

Juve, si attendono offerte per De Sciglio: il terzino è sul mercato

Mattia De Sciglio sarebbe "ufficialmente" sul mercato in casa Juventus: stando a quanto riportato dai colleghi di "Calciomercato.it", il terzino classe 1992 non sarebbe ...

