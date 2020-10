Roma, il calendario di Europa League: tutti gli orari e le date (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma - Esordio in Svizzera, a Berna, con lo Young Boys , match conclusivo in Bulgaria, a Sofia, con il Cska : è questo il calendario della Roma , impegnata nel girone A di Europa League completato dai ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020)- Esordio in Svizzera, a Berna, con lo Young Boys , match conclusivo in Bulgaria, a Sofia, con il Cska : è questo ildella, impegnata nel girone A dicompletato dai ...

Fprime86 : RT @SkySport: Calendario Roma in Europa League: le partite del girone A - sportli26181512 : Roma, il calendario del girone di #EuropaLeague: I giallorossi di Fonseca, inseriti nel gruppo A, esordiranno a Ber… - UgoBaroni : RT @SkySport: Calendario Roma in Europa League: le partite del girone A - SkySport : Calendario Roma in Europa League: le partite del girone A - Fprime86 : RT @cmdotcom: Calendario #EuropaLeague: #Roma parte in Svizzera, il #Milan a Glasgow. #Napoli apre e chiude in casa: tutte le date https://… -