Roma, Fonseca: «Mayoral buon giocatore. Diawara? L'agente si sbaglia» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese: le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l'Udinese. BORJA Mayoral – «È un buon giocatore ma non voglio parlare, perché non è ancora un nostro giocatore». FORMAZIONE – «Non posso dire sempre la squadra che giocherà domani. Non penso di cambiare molto, ma vediamo domani». AGENTE Diawara – «Ha giocato molto, è un giocatore importante e non c'è nessun problema. Se l'agente pensa che questo sia il modo giusto e che ...

