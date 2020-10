Roma | Borja Mayoral è sbarcato a Ciampino | visite mediche e firma

DiMarzio : #Roma, fatta per #BorjaMayoral: prestito biennale con diritto di riscatto dal #RealMadrid - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ecco #BorjaMayoral - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, incontro in corso con gli agenti di #BorjaMayoral - grecben : Ossessionati da una vita - cmdotcom : #Roma, è arrivato #BorjaMayoral: prima le visite, poi la firma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Borja

Borja Mayoral alla Roma. Ieri l'accordo, oggi il giorno decisivo. L'attaccante scuola Real Madrid è arrivato questa mattina nella capitale per svolgere le visite mediche col suo nuovo club. Il classe ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...