Roland Garros 2020: Zverev ferma la corsa di Cecchinato battendolo in tre set (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente da fare per Marco Cecchinato, che interrompe la sua striscia di vittorie al Roland Garros 2020 ed esce di scena al terzo turno. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni ed aver battuto due avversari nel main draw, il tennista palermitano viene sconfitto in tre set da Alexander Zverev. 6-1 7-5 6-3 il punteggio finale in favore del tennista di Amburgo, che stacca il pass per gli ottavi di finale dopo un'ora e quarantanove minuti di gioco. Pessimo avvio dell'azzurro, che perde quattro giochi di fila prima di vincere uno ma cede il primo parziale a causa di un terzo break subito. I rimpianti per Cecchinato non mancano invece nel secondo set, dove un break nel settimo gioco gli regala la possibilità di servire per chiudere. Avanti 30-0, purtroppo ...

