Roland Garros 2020: Travaglia out al terzo turno, Nadal brillante e concreto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rafael Nadal interrompe il percorso di Stefano Travaglia al Roland Garros 2020, al terzo turno della competizione, attraverso il risultato di 6-1, 6-4, 6-0. Il maiorchino ha letteralmente dominato l'incontro, evitando qualsiasi possibilità di reazione dell'avversario e non concedendo alcuna palla break, la quinta volta nella sua particolare storia parigina. Nadal ha esternato brillantezza fisica e fluidità dei colpi, soprattutto con il dritto, sebbene sia caduto talvolta in alcune leggerezze evitabili a rete. Travaglia ha provato a spingere costantemente con il dritto, ma la difesa quasi estrema dell'avversario non gli ha permesso di arrivare a inanellare vincenti: prestazione opaca

