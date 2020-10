Roberto Giacobbo rivela: “Stavo per morire di Coronavirus. Sono stato in rianimazione” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ospite di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda sabato 3 ottobre, Roberto Giacobbo ha svelato di aver vissuto momenti assai difficili: “Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e Sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”. Per la prima volta, il noto divulgatore scientifico ha raccontato nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 la sua lunga e difficile battaglia contro il Coronavirus. “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ospite di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda sabato 3 ottobre,ha svelato di aver vissuto momenti assai difficili: “in rianimazione. Avevo confuso i sintomi earrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”. Per la prima volta, il noto divulgatore scientifico ha raccontato nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 la sua lunga e difficile battaglia contro il. “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per ...

