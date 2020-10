Roberto Giacobbo, il racconto choc: "Ho avuto il Covid, sono stato ad un passo dalla morte" (Di venerdì 2 ottobre 2020) A un passo dalla morte. Così Roberto Giacobbo ha raccontato, a Verissimo, l'incubo del Coronavirus . " sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all'ultimo stadio - ha detto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) A un. Cosìha raccontato, a Verissimo, l'incubo del Coronavirus . "in rianimazione. Avevo confuso i sintomi earrivato all'ultimo stadio - ha detto ...

