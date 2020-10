Roberto Giacobbo dice di aver rischiato di morire per il Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo abbiamo conosciuto tutti per Voyager e per le sue trasmissioni di divulgazione scientifica, sempre condite da un mistero al limite della leggenda. Stiamo parlando di Roberto Giacobbo, il conduttore televisivo (con un passato alla Rai e poi a Mediaset) che sarà ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, il personaggio televisivo ha raccontato la sua drammatica esperienza con il Covid-19. LEGGI ANCHE > Roberto Giacobbo: «Sono l’alternativa ad Alberto Angela» Roberto Giacobbo ha rischiato di morire per il coronavirus Roberto Giacobbo, infatti, è stato tra i primi pazienti italiani a finire in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo abbiamo conosciuto tutti per Voyager e per le sue trasmissioni di divulgazione scientifica, sempre condite da un mistero al limite della leggenda. Stiamo parlando di, il conduttore televisivo (con un passato alla Rai e poi a Mediaset) che sarà ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, il personaggio televisivo ha raccontato la sua drammatica esperienza con il-19. LEGGI ANCHE >: «Sono l’alternativa ad Alberto Angela»hadiper il coronavirus, infatti, è stato tra i primi pazienti italiani a finire in ...

