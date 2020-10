Roberta Mamusa: la madre di Manuel Piredda ricoverata dopo l’archiviazione di Valentina Pitzalis (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roberta Mamusa, la mamma di Manuel Piredda, il 27enne morto nove anni fa nel rogo della sua abitazione a Bacu Abis in cui rimase gravemente ustionata la moglie Valentina Pitzalis, è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Sirai di Carbonia . dopo l’archiviazione del fascicolo per omicidio aperto nei confronti di Valentina la donna avrebbe cercato di togliersi la vita ingerendo farmaci. Roberta Mamusa: la madre di Manuel Piredda ricoverata dopo l’archiviazione di Valentina Pitzalis Di recente Roberta Mamusa, la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020), la mamma di, il 27enne morto nove anni fa nel rogo della sua abitazione a Bacu Abis in cui rimase gravemente ustionata la moglie, èin condizioni critiche all’ospedale Sirai di Carbonia .l’archiviazione del fascicolo per omicidio aperto nei confronti dila donna avrebbe cercato di togliersi la vita ingerendo farmaci.: ladil’archiviazione diDi recente, la ...

