Riuniti di Foggia | 73 attualmente ricoverati per corona virus | otto in terapia intensiva Policlinico

Di seguito la comunicazione diffusa dal Policlinico Riuniti di Foggia: Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 2 ottobre 2020 è il seguente: • Malattie Infettive: 34 • Pneumologia: 23 • terapia intensiva: 8 • Post-Acuzie: 8 Totale: 73 Viene specificato che tale tipo di comunicazione sarà settimanale il venerdì mattina.

