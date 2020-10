Ristrutturazione e ampliamento della medievale Torre di Santa Maria a Udine (Di venerdì 2 ottobre 2020) – E’ stata ufficialmente posata, questo pomeriggio, la prima pietra dei lavori di Ristrutturazione della medievale Torre di Santa Maria. “Un intervento edilizio – ha sottolineato Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine – volto non soltanto al recupero architettonico di uno dei simboli della città di Udine, ma anche alla sua riapertura al pubblico con la creazione di un polo espositivo didattico e formativo denominato ‘La vetrina dell’ingegno’”. Il progetto di recupero della Torre di edificazione di un nuovo spazio funzionale alla Torre stessa è stato illustrato oggi, a palazzo Torriani, nel corso ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) – E’ stata ufficialmente posata, questo pomeriggio, la prima pietra dei lavori didi. “Un intervento edilizio – ha sottolineato Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria– volto non soltanto al recupero architettonico di uno dei simbolicittà di, ma anche alla sua riapertura al pubblico con la creazione di un polo espositivo didattico e formativo denominato ‘La vetrina dell’ingegno’”. Il progetto di recuperodi edificazione di un nuovo spazio funzionale allastessa è stato illustrato oggi, a palazzo Torriani, nel corso ...

ConfindustriaUd : Apre il #cantiere della “Vetrina dell’ingegno” di #Confindustria #Udine | E’ stata ufficialmente posata la prima pi… - IlFriuli : Al via la riqualificazione della Torre di Santa Maria. Apre il cantiere della 'Vetrina dell’ingegno' di… - ConfindustriaUd : Posa della prima pietra dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Torre Santa Maria #Confindustria #Udine… - ac_bzz : Ristrutturazione ed ampliamento di un palazzo novecentesco in Corso 22 Marzo a Milano See more:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristrutturazione ampliamento Disciplina Iva delle ristrutturazioni con ampliamento Euroconference NEWS Mazzanti: Ampliamento dello stadio Romelio Martinez, Barranquilla

Quando si scorrono le immagini del nuovo progetto di recupero e ampliamento dello Stadio Romelio Martinez a Barranquilla in Colombia ci risulta spontanea ...

Ristrutturazione in acciaio e vetro per la biblioteca senza libri di RDHA

L’Idea Exchange Old Post Office nasce dalla fusione e ristrutturazione di un edificio antico costruito a fine Ottocento e il suo ampliamento realizzato in ...

Quando si scorrono le immagini del nuovo progetto di recupero e ampliamento dello Stadio Romelio Martinez a Barranquilla in Colombia ci risulta spontanea ...L’Idea Exchange Old Post Office nasce dalla fusione e ristrutturazione di un edificio antico costruito a fine Ottocento e il suo ampliamento realizzato in ...