Rissa tra minorenni, interviene papà ma le prende: 5 denunce della Polizia nel Casertano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha denunciato quattro minorenni ed un quarantaduenne, padre di uno dei ragazzi, per una Rissa avvenuta a San Marcellino (Caserta) nella sera di mercoledì 30 settembre. Dalle indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Aversa e del Posto Fisso di Casapesenna, è emerso che la Rissa è avvenuta in piazza Municipio a San Marcellino, ed ha coinvolto prima due gruppi di minorenni; uno dei ragazzi ha poi chiamato il padre in soccorso. La presenza dell'adulto non ha riportato la calma, anzi la Rissa è diventata ancora più violenta. I poliziotti, giunti sul posto quando le situazione era tornata quasi tranquilla, hanno ricostruito la dinamica visionando le immagini delle telecamere esterne di ...

